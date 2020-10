Atrapa pandemia a circo en Saltillo desde hace 7 meses

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Fue a inicios de marzo cuando el circo Caly llegó al cruce de la calle Beta y Cuarta de la colonia Omega, anunciando una corta temporada. Días después sobrevino la alerta sanitaria del Covid-19, y con ella la cancelación de funciones.



Ya han pasado siete meses y el circo no se ha movido de su lugar; quedan levantadas las estructuras que sostenían las carpas, y en su interior una docena de niños y un número similar de adultos quedaron varados a la fecha.



Sin trabajo, y con mínimas oportunidades de laborar, quienes integran la vida circense esperan que el telón vuelva a abrir para retomar su vida nómada, de colonia en colonia, llevando su espectáculo.



Al interior del predio, los niños juegan montados en triciclos evadiendo los obstáculos que se han acumulado en meses, como lonas, mangueras, ruedas y los vehículos de la familia.



Allí, los ocupantes duermen en campers, cocinan al aire libre, mientras una pequeña jauría ladra a todo aquel que se acerque al predio.



Los ocupantes se negaron a hablar, bajo el argumento de que no tenían nada que decir, solo que regresarán a trabajar hasta que la pandemia pase, es decir, no hay fecha para que eso ocurra.





Reputación manchada



El circo Caly no la ha tenido fácil, en septiembre del año pasado, vecinos de la colonia Saltillo 2000 los acusaron de ladrones, aunque no se les pudo comprobar nada, su reputación quedó manchada.



A inicios de este año, fueron acusados de maltrato animal hacia un perro, esto cuando estaban instalados en la colonia Analco de Ramos Arizpe.



Después de este tipo de acusaciones no resulta extraño que eviten hablar con extraños, sobre todo con medios de comunicación que en el pasado han ventilado dichas acusaciones.