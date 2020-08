Atrapan a 4 sujetos que balean domicilio

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Cuatro sujetos fueron detenidos porque se vieron involucrados en una agresión que a balazos perpetraron contra un domicilio localizado sobre el Old Pionner road y las autoridades les aseguraron una pistola calibre 9 milímetros que presuntamente utilizaron en el ataque.



El sheriff Tom Schmerbrer informó que al momento de recibirse el reporte en el sistema de emergencias, oficiales de ese departamento se dirigieron al lugar y pudieron encontrar en el trayecto cerca de una tienda de conveniencia del camino del Indio, a un auto tipo Ford Focus color rojo que aparecía como sospechoso por las características dadas por la parte demandante.



A bordo se hallaban José Humberto Hernández de 22 años, Edgar Martinez de 20 años de edad, Marcos Medellín de 21 años y Presley Estrada de 20 años, todos en evidente estado de intoxicación por alcohol, dijo el sheriff.



Durante la inspección, los oficiales hallaron el arma de fuego que les fue recogida ya que todos fueron arrestados y sujetos a investigación.



No se habla de que alguien resultara lesionado, ya que los disparos no penetraron la residencia.



Cabe señalar que de los 3 solo Hernández quien es originario de Chicago, Illinois con residencia en Eagle Pass, fue procesado con una fianza de 25 mil dólares.