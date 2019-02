Atrasa Infonavit devoluciones por exceso de pago

El Infonavit tiene una bolsa de 4 mil 513 millones de pesos correspondientes a excedentes de pago de crédito que no han sido devueltos a sus derechohabientes en el país, y Nuevo León es su principal acreedor en términos de dinero adeudado, revelaron voceros de este organismo.El monto global, añadieron, corresponde a 8 mil 559 casos, de los cuales mil 464 (17.1 por ciento) son de nuevoleoneses.A los ciudadanos de dicha entidad en conjunto el Instituto les adeuda 393 millones 301 mil pesos (8.7 por ciento del total), pero sólo el 1.25 por ciento de esos recursos ha sido reclamado, es decir, 4 millones 943 mil pesos.A nivel nacional sólo han sido devueltos 26 millones 435 mil pesos, menos del uno por ciento de los más de 4 mil 500 millones.En respuesta a un cuestionario enviado por Reforma, y sin abundar en más detalles, el Infonavit explicó que el retraso en las devoluciones derivó de la redefinición de procesos y tecnología que tuvo que hacer desde septiembre del 2018 para las devoluciones presenciales a sus derechohabientes.Esto luego de detectar que algunos de sus empleados entregaban los recursos fuera de procedimiento, pero no refirió si hubo casos de devoluciones a personas que usurpaban la personalidad de los acreditados.Añadió que esos empleados fueron despedidos."Actualmente existen redefiniciones de procesos y tecnología con el objetivo de asegurar la autenticación del acreditado, la información que nos proporciona y los controles necesarios para volver a dar el servicio en las oficinas del Infonavit en el primer trimestre del 2019", indicó el Infonavit."Sí presenta (Nuevo León) el primer lugar en la solicitud de las devoluciones por el pago de crédito en exceso. Actualmente tenemos a mil 464 acreditados de Nuevo León que hicieron su trámite. La suspensión (temporal) del servicio presencial es a nivel nacional".El Infonavit sostuvo que los saldos de la devolución de pagos en exceso sí se están entregando, vía depósitos por internet, a través de Mi Cuenta Infonavit con el apoyo de la Firma Electrónica Avanzada que entrega el SAT."Con este servicio tenemos la certeza de autenticar al acreditado y que no estemos devolviendo a personas que usurpan la personalidad de nuestros acreditados."El nivel de servicio es de 10 días hábiles para entregar los recursos".En cuanto a la baja en los préstamos para vivienda nueva que ha tenido el Infonavit, y que publicó Reforma a finales de enero, el Instituto lo atribuyó la menor construcción de casas y que ya acumula una reducción del 16 por ciento desde el 2015.Con base en informes del Registro Único de Vivienda, señaló que sólo en el 2018 la reducción de oferta de vivienda vigente bajó 4 por ciento respecto a la del 2017.Descartó que entre sus planes esté reducir su tasa de interés y dejar de consultar el Buró de Crédito, esto en respuesta a la solicitud que han hecho desarrolladores con el fin de reactivar la demanda de créditos del organismo."El Buró de Crédito no ha afectado la demanda de créditos del Infonavit, sino por el contrario, ha fortalecido la calidad de la colocación crediticia y, al mismo tiempo, está salvaguardando las finanzas de nuestros trabajadores".