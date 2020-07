Atropellan a hombre en la Guayulera

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Cuando intentaba cruzar las calles de la colonia Guayulera, un hombre fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, situación que dejó al peatón con fuertes lesiones, por lo que fue llevado de urgencia a la Cruz Roja.



Fue alrededor de las 13:40 horas cuando Víctor Manuel Salinas Valdez intentaba cruzar la calle Pedro Ampudia y en ese momento fue impactado por un automóvil que circulaba de norte a sur, pero al ver lo ocurrido no se detuvo y escapó.



Víctor terminó en el pavimento tras el impacto y presentó diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue auxiliado por vecinos de los alrededores quienes vieron la situación y al ver que no llegaban los cuerpos de auxilio decidieron trasladarlo en un auto particular.



El lesionado llegó a las instalaciones de la Cruz Roja donde le brindaron atención médica, pero ante las heridas que tenía, decidieron ordenar su traslado a la Clínica 2 del IMSS, siendo su estado de salud estable.