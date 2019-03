Atún sin calidad no será proveedor del gobierno federal

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, aseveró que el atún que no cumpla con la calidad y el precio que se requiere no será proveedor de la canasta básica de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).Y es que el actual gobierno a través de Segalmex, creado recientemente con la fusión de Diconsa y Liconsa, se encargará de abastecer y comercializar una nueva canasta básica con 40 productos, entre ellos el atún.“Se van a revisar los proveedores y aquellos que no cumplan con las normatividad de lo que nosotros queremos, no van a ser parte de la proveeduría”, destacó el funcionario federal luego participar en la ceremonia del Día de la Ganadería.Explicó que lo que se busca es “ofertar proteína barata y de calidad; y para eso hemos ampliado la canasta básica a través de Segalmex en donde se incluya el atún y la sardina”.“Quien no cumpla con los requisitos que nosotros hemos establecido de calidad y precio, no van a ser proveedores de nosotros (...) vamos a ser estrictos en función de las características que necesitamos de los productos”, apuntó.Villalobos Arámbula dijo también que el gobierno federal promoverá la producción de atún de calidad y que se distribuya de acuerdo con lo que anuncia en el etiquetado.Hace algunos días, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que a través del Laboratorio Nacional de Protección realizó un estudio de calidad a diversas marcas de atún envasado que se encuentran en el mercado, y encontró que 18 de las 57 presentaciones analizadas contienen soya, sin que se precise al consumidor la cantidad de la misma.En una de las presentaciones analizadas -atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, Aurrera, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos- se encontró hasta 62 por ciento de soya en masa drenada, por lo que se establece que el consumidor no atún, sino soya con atún.En el estudio, realizado del 5 de octubre al 14 de diciembre de 2018 se aplicaron tres mil 21 pruebas a 57 presentaciones de distintas marcas de atún envasado, de las cuales 17 son de presentación compacto o sólido, 15 en trozo, 14 en hojuela, 10 desmenuzados y una marca no indica la presentación.Entre los resultados obtenidos, resalta que en 18 presentaciones se encontró que contienen soya, en un porcentaje que va de 1.0 a 62 por ciento, sin que se precise al consumidor qué cantidad tiene el producto que compra.