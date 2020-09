Audiencia contra García Luna podrá ser escuchada a través de una ‘hot line’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La pandemia por coronavirus ha cambiado el formato en que se realizan los grandes juicios contra políticos y capos mexicanos en Estados Unidos: el próximo 7 de octubre se llevará a cabo una audiencia contra el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna y cualquier persona podrá enterarse de los detalles del caso llamando a un “hot line” o línea telefónica directa.



Un documento obtenido en la corte de Distrito Este de Nueva York—donde está siendo juzgado el ex funcionario público—revela que solo será necesario llamar al número 571-353-2300 y digital el código 188465608# para enlazarse directamente hasta la comparecencia en Estados Unidos de Genaro García Luna.



La audiencia se llevará a cabo a las 09:00 horas del próximo 7 de octubre y derivado de la pandemia de covid-19, tanto el acusado como el juez, se conectarán a través de una videoconferencia que será pública a través de un “hot line”.







Cabe destacar que según una revisión, no existen registros de que se haya llevado a cabo una audiencia contra políticos o narcotraficantes mexicanos que se pusiera a disposición de la gente a través de una línea telefónica.



Esta inusual manera de transmitir un juicio de alto perfil como el del ex encargado de la seguridad en México durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue ordenada por el juez Brian M. Cogan.



Este juez también fue el encargado de sentenciar a cadena perpetua, es decir a pasar toda su vida en la cárcel, al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos por los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato.



Según información obtenida en el Sistema de Cortes de Estados Unidos, en la próxima audiencia podría tratarse el tema de la recopilación de pruebas que ha ido obteniendo el gobierno de Estados Unidos en contra del funcionario público y otros cómplices.





Con información de Milenio