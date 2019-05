Audiencia contra militares por huachicoleo, entre ellos Trauwitz

María Elena Cardona Ramos, señalada como la “juez de las multas suaves”, por reclasificar delitos imputados a poderosos narcotraficantes con el fin de absolverlos o que continúen su proceso en libertad, deberá realizar hoy la tercera audiencia para enjuiciar a los militares de alto rango relacionados con robo de combustible, como el general Eduardo León Trauwitz.La participación de la Juez, ha sido muchas veces polémica, porque ha dejado en estado de indefensión a la Fiscalía General de la República (FGR), al quebrantar el principio de igualdad y equidad entre las partes:El pasado 2 de marzo fue detenido Alexis Martínez El Alexis, presunto cabecilla del grupo de narcomenudistas La Unión Tepito, y a quien se le atribuye la distribución de drogas en el Centro y Sur de la Ciudad, así como extorsionar a comerciantes y restauranteros. Días después, el 8 de marzo, la juez lo vinculó a proceso por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple, lo que permitió que lo dejaran continuar su proceso en libertad. Actualmente está evadido de la justicia.En la causa penal 100/2019, originalmente la fiscalía solicita vincularlo a proceso por el delito contra la salud con la finalidad de comercializar narcóticos, por lo que la FGR presentó recurso de apelación contra la resolución de la Juez María Elena Cardona. El magistrado dio la razón a la fiscalía reclasificando el delito, según el Toca penal 96/2019.En otro caso, el de Héctor Hugo Zapién González, identificado como uno de los pilotos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, la misma juez reclasificó el delito, y dictó un auto de vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de posesión acabada y transportación inacabada, o sea, en la modalidad de transporte de recursos en grado de tentativa,La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en virtud de que se señaló la posibilidad de que Zapién González pudiera abandonar el país y evadiera la justicia. Esto ocurrió el 17 de enero.El Ministerio Público de la Federación (MPF) el 22 de enero, apeló el auto de vinculación a proceso, en la causa penal 10/2019.El tercero de los casos, se refiere a cinco escoltas de Dámaso López Núñez, El Licenciado, el 10 de mayo de 2017, la misma juez Cardona determinó no vincularlos a proceso, argumentando que los datos de prueba que le expusieron para establecer el hecho, los advertía como “inverosímiles”.Sobre el contenido del informe pericial, la juez manifestó que dudaba de la credibilidad de los elementos policiales que elaboraron el parte, toda vez que, si las personas habían sido detenidas en flagrancia y se encontraban armadas, le generaba incertidumbre que no hubo un enfrentamiento entre ellos, descalificó el informe policial y decretó la libertad.La fiscalía apeló ese auto de no vinculación a proceso y la juez determinó, en un acto contradictorio, que procedía la apelación contra el auto de vinculación a proceso, más no contra el auto de no vinculación a proceso.La FGR apeló nuevamente y la juez insistió en que solo procedía la apelación contra el auto de vinculación y, por lo tanto, solo la defensa podía apelar, no el MP. En estos casos, de acuerdo con la causa penal 66/2017, la juez Cardona ha dejado en estado de indefensión a la misma Fiscalía, quebrantando el principio de igualdad y equidad entre las partes.En esta ocasión, la juez Cardona, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, lleva el caso por presunto robo de combustible del que se acusa al General Enrique León Trauwitz.En la audiencia del 17 de mayo, la juez advirtió que este viernes 31 llevará a cabo la audiencia en presencia o no de los acusados, lo que le da una ventaja procesal a los que se ausenten: Lo que pretenden es conocer la postura de la fiscalía, la argumentación que va a dar y ello llevaría a una desventaja desleal y quebrantaría el principio de igualdad de armas procesales.“Si son siete y de esos siete aquí se presentan tres, aunque no se presenten los demás se va a llevar la audiencia. Ustedes tienen la facultad, si no quieren que se lleve a cabo, de solicitar un desistimiento”, dijo a los integrantes de la Fiscalía y a los representantes jurídicos de Pemex.También le dijo que si le podían presentar un documento, como una receta médica, que justificara su inasistencia, ella lo iba a aceptar “perfectamente”.Además, concedió dos días hábiles para que justifiquen su inasistencia.