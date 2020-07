Audiencia Nacional de España autoriza extradición de Lozoya; mañana será enviado a México

Escuchar Nota

Madrid.- Pese a que la Fiscalía General de la República ya envió un avión a recoger en Madrid al ex titular de Pemex, los primeros datos que se tienen de la extradición sugieren que Emilio Lozoya no regresaría a México este miércoles.



El exfuncionario permanecería en la cárcel en España mientras se realizan trámites administrativos para su entrega a autoridades de la FGR.



Este miércoles, fuentes oficiales españolas informaron a Efe que Emilio Lozoya volará mañana jueves a México extraditado por España.



Una vez que hayan culminado los trámites y Lozoya Austin esté saliendo de España, el Ministerio Público Federal (MPF) informará a los jueces de control en México la hora aproximada de su llegada a la Ciudad de México.



Ya en la capital, se aplicarán los protocolos de derechos humanos al extraditado, como parte de sus prerrogativas, y será revisado por un médico de la FGR para acreditar su integridad física.



Cumplidos estos procedimientos, nuevamente se les dará aviso a los jueces de control para que señalen fecha y hora de las audiencias iniciales.



Apenas el lunes 6 de julio, la Audiencia Nacional española (AN) acordó la extradición a México del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, para ser juzgado por un presunto fraude de 280 millones de dólares.







Con información de López-Dóriga Digital y EFE