AUDIO: Cargan dirigentes de Morena a favor de Muñoz Ledo

Escuchar Nota

"Hay mucho en juego, estamos frente a un proceso electoral muy importante, que incluye una cantidad de candidaturas que van a definir el mundo político en un futuro de tres años", expuso.



"Estamos en medio de una contienda en la que hay aspiraciones, ambiciones que se manifiestan de diferente forma. Estamos los que hacemos política de una manera y otros que se van a la guerra sucia, porque esto del espionaje, del que estamos hablando, es guerra sucia, espionaje ilegal".



"Ya no son los órganos del Estado los que como antes le entran al espionaje, sino que ahora son particulares con intereses políticos porque están sacando un audio, que está editado y sacado de contexto ¿De parte de quién y por qué?".



"Ante una grabación ilegal podría yo decir que no es cierto, pero digo que sí, que efectivamente nos reunimos en mi casa, invité a Alfonso a cenar, un café, por eso está mi esposo, platicamos de muchas cosas y se hizo una edición a modo", expuso.



"Yo hago un llamado a la militancia a que no se deje llevar por este tipo de cuestiones, que hay que llamar a la legalidad, al respeto entre nosotros, al rechazo a este tipo de acciones que vulneran la normalidad democrática que debe vivir Morena".

"Lo que sí es, es lo que vemos. Tenemos una inversión abiertamente en espectaculares, en redes y se ve un recurso para campaña, que no están haciendo los otros candidatos, porque no tienen los mismos recursos ni ocupan una posición con un cargo de ese tipo", apuntó.



"Él votó por el Pacto por México de Peña Nieto ¿no? Y estamos hablando de un pasado no tan lejano, entonces a eso me refiero, simplemente la trayectoria de la gente también tiene que ver o tomarse en cuenta. Claro, también cuenta lo que se hace actualmente, pero también que has hecho en tu historia, en tu vida".



"Alfonso Ramírez Cuéllar sí debería apoyar a los candidatos de Morena, pero a los que están en Coahuila e Hidalgo, no a los que compiten actualmente para la dirigencia nacional", advirtió.

Dirigentes nacionales de Morena expresaron su preocupación ante la posibilidad de que Mario Delgado se convierta en el nuevo presidente del partido.en la lucha por la presidencia del partido y por eso se ha llegado al espionaje ilegal.y de cómo Mario Delgado utiliza recursos económicos para posicionarse, en referencia a la encuesta con la que se definirá al nuevo presidente del instituto político.Ante ello, aceptó que la reunión fue en su casa la semana pasada, en un encuentro privado e informal de amigos.No obstante, consideró "gravísimo" que hayan sido espiados y editado sonidos.Destacó que independientemente de lo que se haya dicho o no, hay prácticas inaceptables que no deben venir de un partido como Morena.La morenista denunció que se hizo una "edición a modo" y llamó a la militancia a la legalidad.Sobre Mario Delgado, quien es mencionado en la reunión con Alfonso Ramírez, de que está gastando mucho dinero para promocionarse, Luján destacó que es obvio el gasto que realiza el coordinador de Morena.En la grabación sobre la reunión se mencionan apoyos a Delgado desde la Cámara, de Ricardo Monreal, empresarios e incluso del área de Juegos y Sorteos de Gobernación.Luján dijo que ese es el problema de las grabaciones ilegales, "que hacen ver lo que no es".Opinó que lo más ético era que Delgado pidiera licencia como legislador, desde el momento en que se postuló para buscar la presidencia de Morena, porque ahora utiliza el espacio que tiene y los recursos que le dan la posición de coordinador parlamentario.También señaló que en su opinión, es, de todos los candidatos, el que más está alejado de los principios de la Cuarta Transformación.Recordó que como senador, Delgado votó a favor de las reformas del Pacto por México, como fue la reforma educativa.En tanto, Antonio Attolini, aspirante a la secretaría general de Morena, condenó el apoyo que le da el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, a las candidaturas de Porfirio Muñoz Ledo y Citlalli Hernández.