AUDIO: Promociona ‘encuesta’ a ex superdelegado de Guerrero

Ciudad de México.- El ex superdelegado federal Pablo Amílcar Sandoval, quien aspira a la Gubernatura de Guerrero por Morena, es promocionado a través de llamadas telefónicas que se disfrazan de una encuesta.



De esta forma, Amílcar Sandoval estaría tomando ventaja sobre los otros 11 aspirantes que tiene el partido para esta candidatura.



En un audio que obtuvo Grupo REFORMA, se constata como un trabajador de un centro de llamadas describió al ex superdelegado el pasado 25 de noviembre, a través de un número telefónico de Iguala, como el político más honesto de Guerrero.



"Estamos invitando a la gente de Guerrero a responder una breve encuesta", afirmó al inicio el trabajador.



Sin embargo, todas las preguntas que lanzó a un joven de 25 años tenían la finalidad de apuntalar a Pablo Amílcar, y saber la preferencia de éste sobre otros políticos del PAN y PRI.



"¿Usted sabe que en todas las encuestas Pablo Amílcar Sandoval es calificado como el político más honesto de Guerrero?", preguntó.



"¿Usted sabía que durante los últimos 15 años Pablo Amílcar Sandoval ha trabajado en beneficio de Guerrero, como presidente de Morena, diputado local y representante personal del Presidente en Guerrero?



"No sé si sabía que Pablo Amílcar fue el responsable de entregar la pensión para adultos mayores y las becas instruidas por el Presidente López Obrador".



Apenas en septiembre pasado, reportes locales denunciaron que este mismo político era promocionado en llamadas telefónicas, y en julio pasado, a través de encuestas realizadas en la vía pública.







Asimismo, Grupo REFORMA expuso en octubre que decenas de espectaculares con la imagen de Amílcar Sandoval Ballesteros fueron instalados en Chilpancingo, Acapulco y la Autopista del Sol.



La portada de la revista "99 grados", la cual en época electoral se dedica a promover candidatos, colocó anuncios con la fotografía de quien renunció a su cargo federal el 1 de octubre pasado, denunció el secretario general del Comité Estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña.