Auditarán 55 quejas de Conavi

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Daniel Alberto Lejarazu Gaona, contralor de la Comisión Nacional de Vivienda, fue comisionado para inspeccionar varios aspectos del Programa de Vivienda de la zona fronteriza, esto luego de la solicitud que hizo el delegado Reyes Flores Hurtado para que se realizara la verificación del programa.



“Hurtado Flores dirigió una carta a la Función Pública solicitando que se viniera a hacer una inspección en diferentes aspectos que maneja el programa de vivienda de la zona y esta es la razón de nuestra visita, verificar, revisar y valorar, entregar a la secretaria Irma Sandoval y al delegado los resultados”.



Señaló que vienen a esta ciudad a atender las quejas, 55 en total, a las que se les dará atención puntual, pero hasta el momento no sabe si sean quejas muy graves o quejas que ameriten solamente una sanción administrativa, lo que se conocerá una vez que se revisen proyectos, obras, presupuestos y los avances para ver si coincide lo que se reportó a Conavi con la realidad de la vivienda física.



Las quejas en mención están distribuidas en las dos fronteras, en donde trabajará el funcionario hasta el próximo martes.



Lejarazú Gaona comentó respecto a la salida del anterior responsable de la Comisión Nacional de Vivienda, Eduardo Ortuño Gurza, que él se separó del cargo pero no tiene claro si le pidieron la renuncia o lo hizo voluntariamente.



“Hay algunos señalamientos que no son puntuales, por eso venimos a darle certeza a las personas, a ver si se llegó al cometido, si se está en proceso de llegar a cumplir el objetivo de darle vivienda a las personas y si hubo algún desvío o mal uso de la función pública por parte del algún servidor público, será llamado a cuentas, según la instrucción del propio Presidente de la República que ha señalado que no hay intocables”.



El contralor de la Comisión Nacional de Vivienda comentó que es aventurado señalar si hay algún culpable o señalar a alguien de corrupción. “No se puede hacer antes de la investigación, para cumplir con el mandado de cero corrupción y total transparencia. Si hubiera algo raro seríamos los primeros en señalarlos”, dijo finalmente el funcionario federal.