Augura Cuarón que cine nacional saldrá adelante; inspira a jóvenes realizadores

CDMX-. La cinematografía mexicana ha sobrevivido los momentos más deficientes de apoyos gracias a que su comunidad es generosa con las nuevas generaciones de realizadores, aseguró Alfonso Cuarón.



“El cine mexicano ha mostrado ser resiliente a sus peores épocas en cuestión de apoyos, eso no exenta la responsabilidad que tienen el Gobierno y el Estado en generar proyectos culturales, lo que hablo es que hay una comunidad muy fuerte, generosa y solidaria con las generaciones más jóvenes que comienzan a hacer cine”, compartió.



En rueda de prensa para dar a conocer más detalles sobre su conversatorio Monstruos y Silencios: Narrativas para un Siglo Turbulento, que sostuvo junto con Guillermo del Toro para reproducirse en modalidad virtual, el ganador del Oscar por Roma y Gravedad también reconoció que, en esta charla, así como para cualquier otro programa cultural, los nuevos creadores fueron esenciales.



“Hay que tener muy claro lo que es la industria del cine mexicano, una parte es la maquila, pero hay algo muy importante que es lo que queremos que el cine sea en nuestra identidad cultural, así que las nuevas generaciones son fundamentales para cualquier programa.



“Es muy sencillo, nosotros nos nutrimos de las nuevas generaciones. Yo me voy a hacer mejor cineasta en cuanto estas me proporcionen mejores películas de las que yo pueda aprender de ellos”, dijo.



El realizador de 58 años compartió que su conversatorio, en el que aborda acerca de lo que une y hace distintos los procesos creativos tanto de él como de Del Toro, puede ofrecer una experiencia positiva para los cineastas principiantes, pero también para quienes no se dedican al séptimo arte.







“Tocamos mucho el proceso de creación. Como seres humanos estamos creando todo el tiempo, seas o no seas artista. En el momento en que empiezas a tomar decisiones, también estás creando las consecuencias de estas.



“Guillermo habló mucho del oficio, él está interesado en reconsiderar la importancia que tiene. Del Toro comparte experiencias respecto al oficio y de alguna manera funciona como el espejo de uno y del otro”,comentó.



Monstruos y Silencios: Narrativas para un Siglo Turbulento estaba planeado para llevarse a cabo en formato físico, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, sin embargo, la pandemia orilló a que su realización fuera finalmente en línea.



A pesar de los cambios, Cuarón aseguró que el resultado final, que grabado y producido en conjunto desde Guadalajara, Toronto y Londres (estos dos últimos lugares donde se encuentran Del Toro y Cuarón, respectivamente), consiguió mayor profundidad.



El conversatorio, que se transmitirá este viernes, a las 21:00 horas, y el 15 de noviembre, a las 16:00, es organizado por Grupo Solidario Ubuntu y la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo (AMPAG).



El evento tiene un costo de 281 pesos a través de Eticket. Las ganancias se destinarán a causas benéficas de los grupos organizadores.