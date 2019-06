Aumenta 23% la oferta religiosa en el país

El número de asociaciones religiosas con registro de la Secretaría de Gobernación (Segob) creció 23% en menos de diez años.En esta mayor oferta religiosa destacan las agrupaciones cristianas no católicas, con 35% de incremento.El estudio Panorama de las Religiones en México, publicado en 2011 por el Inegi, con datos de 2010, reportaba siete mil 616 grupos religiosos. Este número subió a nueve mil 359, de acuerdo con datos de la Segob actualizados al viernes pasado.A nivel de registros, los grupos católicos no han perdido terreno, al pasar de tres mil 223 a tres mil 473, un alza de 7.7 por ciento.Sin embargo, las tradiciones de corte cristiano diferente al católico, como La Luz del Mundo, son las que más han crecido en México.Las asociaciones religiosas ortodoxas, protestantes, pentecostales, evangélicas, adventistas, mormonas y Testigos de Jehová sumaban un total de cuatro mil 331 en 2010. Para este año aumentaron a cinco mil 843 con registro oficial.A la par de este aumento en las opciones religiosas, el número de ministros de culto creció 29% entre 2010 y este año. En 2010 las autoridades tenían registradas a 68 mil 41 personas dedicadas a esta actividad, dato que subió a 87 mil 867 este mes.Las tradiciones cristianas no católicas vuelven a destacar en este apartado, pues sus ministros aumentaron 39 por ciento: mientras en 2010 había 46 mil 607 personas con registro, este año suman 64 mil 989 ministros.Cristianos tienen crecimiento de 35%; en 10 años grupos religiosos aumentaron 23%De siete mil 616 asociaciones registradas ante Gobernación se pasó a nueve mil 359; tres mil 473 son católicas.En México hay opciones para alcanzar la salvación eterna para todos los gustos.En menos de una década, el número de asociaciones religiosas con registro de la Secretaría de Gobernación (Segob) aumentó 23%, destacando las agrupaciones cristianas no católicas, con 35% de incremento a nivel nacional.De acuerdo con el estudio Panorama de las Religiones en México, publicado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con datos de 2010, hace nueve años había siete mil 616 grupos religiosos autorizados en el país.En contraste, los registros de la Secretaría de Gobernación disponibles en el portal asociacionesreligiosas.gob.mx, indican que al pasado 21 de junio este número aumentó a nueve mil 359, lo que representa un incremento de 22.8 por ciento.El análisis del Inegi indica que, del total de asociaciones con registro en 2010, tres mil 223 eran católicas, dato que para este año subió a tres mil 473, un alza de 7.7 por ciento.Las agrupaciones de corte cristiano diferente al católico, como son las de ortodoxos, protestantes, pentecostales, evangélicos, adventistas, mormones y los Testigos de Jehová son las religiones que más han crecido en México en los últimos años.Los registros de todas estas tradiciones religiosas sumaban cuatro mil 331 en 2010. Para este año el número aumentó a cinco mil 843, lo que representa 34.9% más.En el caso de la religión judía, el número de registros se mantiene igual que hace nueve años, con diez. Los ministros de culto de esta tradición pasaron de diez a once en dicho lapso.Para otras religiones, como la islámica o las orientales, el estudio del Inegi no desglosa datos de registros, por lo que no pueden compararse con los del actual reporte de la Segob. Los datos a junio muestran que en México oficialmente hay tres asociaciones islámicas, dos hinduistas, 13 budistas y dos krishna. La Segob también incluye un apartado denominado Nuevas expresiones que consigna 13 registros de asociaciones religiosas, aunque no detalla cuáles son.En concordancia con el incremento en la oferta religiosa en el país, el número de ministros de culto creció 29% entre 2010 y este año.En 2010 las autoridades tenían el registro de 68 mil 41 personas dedicadas a esta actividad en todas las religiones, dato que subió a 87 mil 867 a junio.Si bien los guías católicos crecieron 7.2% al pasar de 21 mil 159 a 22 mil 691, los de otras expresiones cristianas aumentaron 39 por ciento: en 2010 había 46 mil 607 personas con registro y este año suman 64 mil 989.En las tradiciones orientales hay tres ministros hinduistas, 49 budistas y 33 krishna. También 26 islámicos y 64 de “Nuevas expresiones”.