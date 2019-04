Aumenta abandono de perros

Trabajadores y encargados del parque ecológico El Chapulín señalaron que se ha incrementado el número de perros que son abandonados por sus dueños o que están en situación de calle, y que por diversas razones llegan a este lugar.“Entran en el parque y a cada rato estamos encontrando un montón de perros que los tenemos que llevar al veterinario. Cuando ya no los quieren o ya les hartó, o el perro se hace popó, o se come el sillón, lo sacan a la calle y por alguna extraña razón llegan aquí al parque”, señaló Margarita Alba Gabio, directora del parque.Agregó que han llegado perritos en muy malas condiciones de salud, por lo que a pesar de los esfuerzos de los veterinarios, no logran salvarse.Margarita Alba Gabio indicó que hace algunos días llegó una perrita de unos 3 años, con la matriz de fuera y en severas condiciones de desnutrición, a la que se le brindó atención médica.“Estamos buscando hogar para la perrita, la trajimos al parque, estuvo por primera vez y durmió aquí en el parque suelta y queremos encontrarle un buen hogar”, aseveró Margarita Alba.