Aumenta atractivo para negocios saltillenses de Parque Centro

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Contrario al lento avance que tiene la gran mayoría de las inversiones relacionadas con la venta de espacios corporativos y de oficinas en Saltillo, Parque Centro muestra un avance de 60% en la colocación de espacios en su nuevo Edificio de Negocios 3 (Eden 3).



“Es un edificio que tiene un enfoque totalmente corporativo, estamos trabajando en un familiar. Todos aquellos que tienen oficinas hoy, probablemente en espacios obsoletos, que busquen un espacio de primer mundo, esta es la alternativa”, dijo Alberto Mohamar Servín, director de Desarrollos Residenciales de Grupo Davisa.



Explicó que los clientes de estos espacios son empresas pequeñas y medianas, de manera principal.



El Edificio de Negocios 3 entrará en operaciones en enero del año entrante.



A diferencia de otros edificios con el mismo giro ya construidos en esta zona, que no han encontrado buena respuesta de los inversionistas, en el Eden 3 de Parque Centro el plus radica en contar con un proyecto integral que abarca desde consultorios médicos hasta área gastronómica y comercial.



“El cliente ve no solamente su espacio de trabajo sino todo un conjunto de amenidades y es lo que lo hace más atractivo”, apuntó Mohamar Servín.