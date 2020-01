Aumenta crisis comercial en Eagle Pass

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Después de aproximadamente 15 años de permanecer en un area del mall, la tienda Fallas Paredes cerró sus puertas dejando a 14 personas sin empleo.



El cierre ni siquiera les fue anticipado a los empleados pues no hubo venta de liquidacion y hasta inclusive 'tiraron mercancía', dijo un funcionario de la ciudad.



Una ex gerente del negocio dijo que en el lugar se instalará un gimnasio.



La mañana de este miércoles el local estaba totalmente liberado de mercancía pues debían entregarlo en óptimas condiciones.



Todo hace suponer que la tienda debía salir porque la renta prácticamente se vencía, dijo la fuente.



En noviembre del 2018 cerró la tienda Fallas que se ubicaba en el centro de la ciudad que también dejó sin empleo al menos 8 personas.



Las razones de los cierres no quedaron establecidas.