Aumenta durante pandemia 35% deuda de Pemex con proveedores

“Han estado tratando de pagarles a los más chicos, creyendo que los más grandes aguantarán más, el problema es que a los más grandes les deben mucho más", aseguró Juárez.

En el tercer trimestre del año,pasado para ubicarse en 168 mil 407 millones de pesos.En septiembre del 2019, el saldo de la, de acuerdo con los reportes financieros al tercer trimestre.Este año en particular, la pandemia del Covid-19 impactó severamente las finanzas de Pemex, que derivaron enSin embargo, la petrolera asegura que el pago a proveedores ha continuado.“Para continuar con la programación de nuestros pagos seguimos llevando a cabo distintas negociaciones para la programación de los mismos para noviembre y diciembre, negociando tarifas y plazos de pago”, aseguró Carlos Cortez, subdirector de presupuesto y contabilidad de la compañía, durante su más reciente presentación de resultados.Este año la compañía, apenas 0.1% más de lo que pagó en 2019.Grupo Reforma publicó que se estima quemás en facturas no reconocidas, según contratistas.Antonio Juárez, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), dijo queque no cuentan con la solidez financiera de las firmas internacionales.En ese sentido, aseguró que Pemex está estableciendo un mecanismo para que sean las empresas más pequeña, las que reciban su pago más rápido.Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que pese a los recursos que se le destinan a Petróleos Mexicanos, los cálculos indican queEn su Análisis Económico Ejecutivo, informópara la empresa al cierre del ejercicio fiscal 2021.El CEESP consideró que la compleja situación de la petrolera requiere flexibilidad que permita la participación de inversiones privadas en áreas en las que el Gobierno no pueda dar recursos.Con información de Agencia Reforma y El Universal