Aumenta la pobreza en Sinaloa por la pandemia de Covid-19

“Hay una repercusión económica y se siente en los sectores más vulnerables. Si venían de una situación compleja, en este año se ha agravado más”, explicó. Por esta razón la instrucción que ha dado el gobernador Quirino Ordaz Coppel es no duplicar los apoyos en la misma población, para así poder abarcar a más familias que lo requieran, principalmente en la zona serrana y la costa, añadió el funcionario estatal.



“Se está haciendo frente a la situación tan marcada que ha dejado la pandemia. No se puede negar que tiene repercusiones en los niveles de pobreza a nivel nacional, y las familias sinaloenses no están fuera de este escenario”, dijo el titular de la Sedeso.

El nivel de pobreza se ha incrementado en las familias de Sinaloa, ante el impacto económico que ha provocado la pandemia deSe han detectado a más de 45 mil familias en situación compleja, cuya vulnerabilidad se acrecentó por falta de alimentos y la pérdida de empleo durante 2020, informó Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social (Sedeso).Funcionarios de esta de-pendencia se han reunido con personal dela (Inegi), para medir los índices de pobreza en 2020 que ha dejado esta enfermedad entre la población sinaloense, porque ya se cuentan con datos de los empleos perdidos y de las necesidades detectadas entre la población. A finales de diciembre o en enero se podrá conocer con precisión cuánto creció la pobreza en esta entidad.Madrid Pérez comentó que la realidad en Sinaloa es la existencia de muchas familias que no tienen dinero para comprar sus alimentos. Ante ello, se dio inicio con el programa Bono Alimentario, que actualmente llega a más de 45 mil familias que se encuentran en pobreza y que requieren este apoyo.A esto se suman las Jornadas de Apoyo que se realizan para atender las peticiones que han hecho en comunidades y colonias populares de cortes de pelo, entrega de despensas, dotación de lentes y otros servicios, en la que también contribuye el DIF Sinaloa y otras dependencias estatales que tienen la instrucción de acercar los servicios a estas personas para que no gasten dinero en traslados y transporte foráneo.En este año atípico y muy complicado, para el que no se estaba preparado, se está buscando hacer más con menos; pero lo que más preocupa es la alimentación de estas personas vulnerables, concluyó.En las colonias de la periferia es donde las familias son más vulnerables.Con información de Debate