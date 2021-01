Aumenta Michoacán restricciones; ve inminente semáforo rojo

Escuchar Nota

"Los números son muy preocupantes, en tan sólo 17 días del mes de enero, en Michoacán se superaron los contagios del mes más crítico del año pasado, que fue el mes de diciembre", dijo en conferencia.



"Son más de 3 mil familias michoacanas a las que ha enlutado esta enfermedad, pero también la irresponsabilidad de muchas y muchos que siguen sin acatar las recomendaciones de las autoridades de salud; siguen saliendo a divertirse a jaripeos, fiestas, reuniones sociales y eventos masivos donde exponen sus vidas y la de los demás", reclamó.



.- Elcerró las oficinas gubernamentales de actividades no esenciales por el alza de contagios dedurante este mes, lo que coloca a la entidad con unaLa medida fue anunciada por elperredista, quien afirmó que es inminente un próximo semáforo rojo por elen tan sólo 17 días.Como ejemplo de la crisis, enlistó que en ella ocupación está al 100 por ciento de su capacidad, y en el, hasta ayer tenían un registro de 96.6 por ciento de camasllenas.Anunció que si los números de la pandemia no disminuyen, en la entidad se determinará aislamiento obligatorio, cierre total de todas las actividades y operativo de la Policía estatal y, con filtros de revisión en las carreteras.Hasta el momento, los municipios con más casos deson Morelia, La Piedad, Zamora, Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas.Apenas ayer, elavaló una ley que impondrá multas económicas, trabajo comunitario y arresto administrativo a los ciudadanos que no utilicen cubrebocas en vía pública, transporte público y comercios.Asimismo, desde el pasado 7 de enero está vigente un decreto que ordena a 22 municipios cerrar los negocios de jueves a sábado a las 19:00 horas, y los domingos no abrir.