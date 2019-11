Aumenta monto de megadeuda: Torres Cofiño

“A pesar de que los coahuilenses hemos pagado a la fecha 28 mil 820 mdp al servicio de deuda, tan solo el 18% ha sido a pago de capital, el resto a intereses, esto solo de la deuda bancaria, más 4 mil 235 mdp en cuentas por pagar a proveedores y tres créditos a corto plazo, que se han solicitado”.

“Mientras, el Gobierno del Estado, observa como espectador y espera con paciencia la llegada del ‘juicio final’ el próximo 14 de enero, fecha en que se habrá de imponer la condena a Javier Villarreal (ex titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila), a las 11 de la mañana, en la Corte de Texas”.

“La bancada panista presentó dos denuncias, el 28 de junio y el 29 de diciembre de 2011, denuncias que se encuentran durmiendo el sueño de los justos.



Pidió recuperar “lo robado”, que se haga justicia y se sanen las finanzas de Coahuila y que los recursos recuperados se inviertan en escuelas, hospitales, becas y otros programas que combatan la pobreza."

El pago de lacomprometen las finanzas estatales futuras, advirtió, diputado panista, pues el monto total, del 2012 a la fecha.Van dos reestructuraciones, una en 2015 y otra en octubre de 2018, y de la deuda pública iniciada en 2012, por 35 mil 746 millones de pesos, hoy asciende a 36 mil 736 mdp, casi mil mdp más.“Entonces, el balance final en finanzas de este gobierno es: finanzas futuras ya comprometidas, y una falta de estrategia para abatir este grave problema”.Exigió que el Gobierno del Estado y la, antes de pensar en endeudar más al estado,del gasto de la administración pública estatal”.Señaló que preocupa el desempeño financiero del Gobierno del Estado, principalmente por la deuda contratada durante la gestión de Humberto Moreira Valdés.Añadió que el PAN propuso reformar la Ley de Deuda Pública para disponer que cuando menos la mitad de los ingresos excedentes en el ejercicio fiscal correspondiente, sean destinados a la amortización anticipada de la deuda.Esto enviaría un mensaje positivo de responsabilidad financiera a los mercados de crédito y, por lo tanto, estar en posibilidad de mejorar las condiciones de los créditos contratados.Torres Cofiño exigió investigar y castigar a todo aquel que se enriqueció con la megadeuda y con las empresas fantasma.Preocupa que no haya un solo detenido por el desfalco que tiene a los coahuilenses condenados al endeudamiento perpetuo, expresó, mientras que en Estados Unidos se procesa algunos culpables.Desde hace más de 5 años, explicó, el Departamento de Seguridad Nacional de EU, buscaba a, ex tesorero, y al ex gobernador, por cargos de conspiración por lavar instrumentos financieros monetarios, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico, además de contar con una ficha roja de la Interpol y ser buscados en 194 países, menos en Coahuila.El presidente del Congreso del Estado, también se refirió a los pagos a empresas fantasma y pidió castigo por los delitos cometidos.