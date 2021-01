Aumenta pandemia audiencia de la pantalla chica

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El especialista en televisión, Rafa Sarmiento, comenta con humor: “creo que junto con las farmacéuticas, la televisión ha sido lo que nos ha mantenido medianamente cuerdos, acompañados y entretenidos durante la pandemia”. Irónicamente, el año en el que menos se ha producido para la gran pantalla y televisión, y menos asistencia ha habido en las salas de cine, también significó un aumento en audiencias de plataformas audiovisuales tanto de televisión de paga como servicios de streaming.



En 2019, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, los mexicanos pasaban 58 horas a la semana conectados a la red mientras que este 2020 The Nielsen Company ya reportaba en septiembre un aumento con 94 horas a la semana. Netflix encabeza la lista como la plataforma más usada para ver contenido en línea y le siguen YouTube, Amazon Prime Video, Claro Video y HBO Go.



Para César Sabroso, SVP Marketing y Afiliados de A+E Networks, este 2020 las personas redescubrieron la tv a través de series y contenidos a nivel lineal como no lineal.



En el caso de A+E Networks Latin America, apenas arrancada la pandemia en México (en marzo) y sus marcas A&E, History y History 2 ya habían registrado récords de audiencia en simultáneo ubicando a los canales dentro en el Top 3 del ranking de ratings de audiencia en México, de acuerdo con cifras otorgadas por el conocido canal de paga.