Aumenta un 320.5% recaudación en RIF

En cuatro años, la recaudación de impuestos en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), enfocado a incentivar la formalización de negocios, aumentó 320.5 por ciento, para un total de 7 mil 852.3 millones de pesos."Es positivo para la economía que nuevos emprendedores ingresen a la formalidad y sean contribuyentes al erario público", señala el análisis "Crece RIF en contribuyentes y recaudación", de Coparmex Nuevo León, basado en datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).En total, la recaudación pasó de mil 867 millones de pesos en diciembre del 2014, a 7 mil 852.3 millones en diciembre del 2018.En tanto, la cantidad de contribuyentes aumentó 20 por ciento, de 4 millones 306 mil 298 a 5 millones 177 mil 393 en ese mismo periodo de comparación.Cabe recordar, que el RIF es un régimen en el que pueden tributar las personas físicas y cuyos ingresos no superen los 2 millones de pesos al año; también cuenta con un estímulo fiscal al Impuesto Sobre la Renta (ISR)La Coparmex Nuevo León indicó que la cifra de contribuyentes ha crecido en promedio un 5 por ciento anual, y durante el 2018, de los más de 7 mil 852 millones que se recaudaron, 5 mil 385 millones de pesos de esa cifra corresponden al Impuesto al Valor Agregado (IVA).Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales (Incosedi), aseguró que si bien este programa ha ayudado a reducir los niveles de informalidad, tiene áreas de oportunidad, por lo que debe ser revisado, pues desde que se implementó no ha tenido ninguna modificación.Recordó que el programa del RIF contempla subsidios en el pago de ISR durante 10 años a partir de su registro; en el primer año es el 100 por ciento, en el segundo año es un 90 por ciento, en el que sigue un 80 por ciento, y así sucesivamente.Sin embargo, apuntó que se ha observado que cuando los contribuyentes se encuentra en un nivel del subsidio del 50 por ciento, este programa ya no es tan atractivo, y existe el riesgo de que regresen a la informalidad, por lo que planteó el que se busquen alternativas para que permanezcan."Vale la pena volver al inicio para la gente que está en el 50 o 60 por ciento de subsidio, que volteen y quieran quedarse", agregó.