Aumenta violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres no cede, por el contrario, aumenta: el año pasado,, 157% más que en el 2018, y 54% más que en el 2015, informó el diputadoEn el estudio “Patrones y Tendencias de los homicidios en México”, publicado por el, se encontró que alrededor del 40% de los homicidios de mujeres fueron cometidos por sus parejas.De acuerdo con laen 2017, 12.9 millones de mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de 16.8 millones de delitos, de estos delitos las víctimas estuvieron presentes en el 56% de los incidentes. Y en más de un millón de casos, la víctima fue agredida físicamente durante la comisión del delito.En 2018, solo 16.1% de las mujeres afirmó sentirse segura en su estado, es decir, 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en su entidad.Asimismo, la Encuesta Nacional Sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh), 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida.“Según la misma fuente, 4 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido, en el transcurso de su vida, al menos un incidente de violencia sexual, y la tercera parte ha enfrentado algún tipo de agresión física”.“9.4 millones de mujeres sufrieron al menos un incidente de violencia sexual en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, casi 200 mil enfrentaron al menos un intento de violación y 71 mil fueron obligadas a sostener relaciones sexuales sin su consentimiento”, señaló el legislador.El estudio reporta que aproximadamente 670 mil mujeres sufrieron en los 12 meses previos al levantamiento de la Encuesta, algún acto de violencia por parte de algún agente de seguridad, policía, militar o marino, y en casi el 60% de estos actos, hubo una agresión de tipo sexual.También, 4.8 millones de mujeres mayores de 15 años enfrentaron al menos un incidente de violencia en su ámbito familiar en el año previo a la encuesta, de las cuales 1.3 millones sufrieron una agresión física.Por último, 4.4 millones de mujeres de 15 años o más sufrieron abuso sexual en la infancia. De ese total, la cuarta parte fue violada en su etapa infantil.“Sin lugar a dudas, hemos tenido avances en materia de derechos de la mujer, hoy contamos con un marco jurídico contra la discriminación de la mujer, que fomenta la igualdad de género y fomenta la cultura de la no violencia, sin embargo, no es suficiente”, lamentó.-Que el gobierno federal, estatal y municipales informen sobre las estrategias y programas para garantizar el respeto de losy el-Que eldiseñen estrategias para capacitar y sensibilizar a todo su personal en el respeto a los derechos de las mujeres.-Que en las escuelas de Coahuila fomenten respetar a las mujeres y rechazar toda clase de violencia.