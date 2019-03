Aumenta violencia de género en el país

De 2015 a la fecha se han emitido 17 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sin que hasta el momento se contenga la violencia feminicida en el País.La alerta de género es un mecanismo diseñado por las autoridades para la protección urgente de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra.Los llamados se han dirigido a Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Edomex, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.Dichas alertas abarcan más de 200 municipios, que incluyen algunas capitales como Toluca, Cuernavaca, Morelia, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey, Xalapa, Culiacán y Chilpancingo.En el caso de Zacatecas, el mecanismo comprende los 58 municipios del Estado, además de que están en proceso otras dos solicitudes de alerta para la CDMX y Puebla, y una nueva para el Edomex.Esta última entidad, que fue la primera donde se declaró la alerta de género en julio de 2015, es primer lugar nacional en carpetas de investigación y víctimas de feminicidio, así como en lesiones dolosas contra mujeres.Ahí, los feminicidios pasaron de 422 en 2015 a 861 en 2018, en tanto que el número de mujeres víctimas de homicidio doloso pasó de mil 737 a 2 mil 747 en el mismo periodo.La violencia feminicida es la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta.En un informe reciente de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), este organismo reconoció que las alertas representan un reflejo de las limitaciones para detener, y en su caso, erradicar la violencia contra las mujeres.La Conavim señaló que en la mayoría de los municipios donde se declaró Alerta de Género no hay condiciones para dar respuesta expedita y apropiada, ya que los sistemas municipales en la materia no funcionan, si es que existen.El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recomendó al Gobierno federal rediseñar y hacer un replanteamiento de todo el esquema de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.En un estudio técnico sobre el mecanismo de la declaratoria de AVGM que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su reglamento, advirtió que hay incongruencia entre los objetivos que persiguen y su contenido."Se sugiere realizar un examen crítico y profundo de todo el mecanismo de AVG tal y como está plasmado en la ley y desarrollado en el reglamento, para eventualmente hacer un replanteamiento de todo el esquema”, se lee en el documento."Lo anterior implica ponderar la posibilidad de que el mecanismo de AVG sea rediseñado bajo la lógica de un instrumento de emergencia destinado a generar acciones prontas e inmediatas para brindar los apoyos urgentes que requiere la población afectada".El estudio, titulado "Análisis de las Buenas Prácticas del Mecanismo de Declaratoria de Alerta de Género en contra de las Mujeres", fue elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas a petición de la Conavim.Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación buscó la opinión del instituto para "desterrar" cualquier inclinación a favor o en contra del esquema y contar con mayores elementos de análisis técnico a partir de una visión neutral y con total autonomía.REFORMA publicó el 3 de febrero que la Conavim advirtió en un informe --fechado en septiembre-- que las alertas no han dado resultados desde la perspectiva de lo urgente y reflejan las limitaciones gubernamentales para atender ese fenómeno.El estudio del instituto recomienda revisar la ley para que en ella quede expresamente vinculada la existencia de una situación de "forma extrema de violencia de género", con la lógica extraordinaria y de emergencia de la AVGM."En relación con este punto, se recomienda que la ley señale hipótesis concretas sobre cuáles han de considerarse como situaciones o circunstancias que constituyen formas extremas de violencia de género", indica.También sugiere que la alerta pueda ser solicitada solamente cuando se den hipótesis determinadas y que ello no dependa de un acto “unilateral de voluntad” de ciertos actores --como organizaciones--, sin que se exija algún tipo de justificación basada en criterios predeterminados.Una de las entidades donde se ejerce mayor violencia hacia las mujeres en el País es el Estado de México, de acuerdo con las estadísticas.Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que tan sólo en 2018 el estado gobernado por Alfredo del Mazo encabezó la lista de feminicidios, con 110 víctimas.También fue primer lugar nacional en lesiones dolosas y extorsiones a mujeres, y segundo sitio en secuestros de mujeres, sólo superado por Veracruz.Durante el año pasado, el municipio mexiquense de Ecatepec se ubicó entre los cinco con mayor número de feminicidios, con 14.El Estado de México mantiene niveles altos de violencia a pesar de que se declaró Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 de sus municipios desde el 31 de julio de 2015.Por si fuera poco, actualmente está en proceso una segunda AVGM para otros siete municipios mexiquenses, que fue solicitada el 25 de junio de 2018 por desaparición de mujeres.Seis de esos municipios ya están en alerta (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca, y Valle de Chalco), y sólo uno (Toluca) sería de nueva incorporación.En la solicitud, presentada por IDHEAS y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, se advierte un alto grado de vulnerabilidad de las mujeres."Si bien existe una alerta declarada para esta entidad federativa por violencia feminicida, la misma no analiza a profundidad esta problemática y, peor aún, las medidas contempladas para combatir esta situación, en su mayoría, no han sido implementadas de forma adecuada", señala la petición.