Aumentan 20% embarazos de adolescentes en México durante pandemia: Conapo

.- Gabriela Rodríguez, secretaría general del Consejo Nacional de Población (Conapo), informó queentre personas de 15 y 19 años, que pueden ser considerados como no deseados.Indicó que, pues fueron considerados actividades esenciales, pero las personas no acuden debido al confinamiento.​Por su parte, Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades competentes, al considerar que estos embarazos no deseados son generados por la violencia que han sufrido las mujeres durante el confinamiento.Por otro lado, Arie Hoekman, representante de UNFPA, detalló que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 indica que, para México, el embarazo adolescente entre 15 y 19 años de edad representa un costo total 63 mil millones de pesos anuales, por lo que representa el 0.27 por ciento del Producto Interno Bruto.Detallaron que, en el sector educativo, el abandono de estudios refleja un costo anual de 31 mil millones de pesos, y el costo para servicio médico en atención a embarazos y partos, es un aproximado de 6 mil millones de pesos.También la encuesta arrojó queLa encuesta también resaltó que los embarazos tempranos afectaron las finanzas públicas: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), dejó de percibir un total de casi 11.3 mil millones de pesos.Gabriela Rodríguez invitó a las autoridades educativas que se “aproxime” la educación sexual en las intuiciones escolares, para que los y las adolescentes cuenten con más información al respecto.