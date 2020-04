Aumentan a 12 las muertes por COVID-19 en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila informó que en el corte realizado a las 19:00 horas se registró un aumento de dos decesos además de contabilizar 12 casos nuevos en el estado por Covid-19.



DISTRIBUCIÓN DE LOS 12 CASOS

Monclova



Mujer de 47 años

Mujer de 49 años

Hombre de 31 años

Hombre de 24 años



Torreón



Hombre de 58 años

Hombre de 29 años

Hombre de 52 años

Mujer de 31 años



Matamoros



Mujer de 28 años



Castaños



Mujer de 49 años



Saltillo



Mujer de 42 años

Piedras Negras

Hombre de 44



Al corte, se contabilizan EN TOTAL 144 casos en Coahuila (incluidos 12 decesos) distribuidos de la siguiente manera:



78 en Monclova

21 en Torreón

20 en Saltillo

11 en Piedras Negras

1 en Acuña

1 en San Juan de Sabinas

2 en Sacramento

3 Matamoros

2 Frontera

1 San Buenaventura

2 Castaños

2 Ramos Arizpe



Hospitalizados:



7 Monclova

4 Torreón

2 Saltillo



Alta:



1 Torreón

3 Saltillo

4 Monclova



Decesos:



1 Acuña

8 Monclova

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas

1 Matamoros



El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa. NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.



Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.