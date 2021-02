Aumentan a 175 mil 986 las muertes por coronavirus en México

Escuchar Nota

A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están disponibles y 38% ocupadas. En camas con ventiladores, 59% están disponibles y 41% ocupadas. 2/2 pic.twitter.com/mTUZ2XXDlG — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 17, 2021

"Continúa este descenso que hemos tenido en estas últimas semanas en la ocupación", señaló Alomía.



"Es un programa de Gobierno, se financia con el tesoro nacional que a su vez se nutre principalmente de los impuestos".



La Secretaría de Salud reportó mil 329 muertes más porhay 2 millones 4 mil 575 casos acumulados, 8 mil 683 más que ayer.José Luis Alomía, director general de Epidemiología, afirmó que 55 mil 901 casos, el 3 por ciento del total de los casos acumulados, son los casos activos, que son quienes han presentado signos y síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días.Al corte del día de hoy,se han recuperado de la enfermedad.A nivel nacional, se reporta una ocupación hospitalaria del 39 por ciento.Al día de hoy, ya no se reportan entidades que tengan más delde hospitalización general. La Ciudad de México es la entidad con la mayor saturación en este rubro, con un 65 por ciento.En cuanto a camas destinadas para pacientes graves, sóloregistran una ocupación entre el 69 y 50 por ciento.Este 16 de febrero se aplicaron 101 mil 598 vacunas contra Covid-19, con lo que suman 915 mil 383.a personal médico, de las cuales 86 mil 198 (el 14 por ciento) corresponde a segundas dosis.López-Gatell llamó a denunciar cualquier uso electoral del programa de vacunación y reiteró que no no tiene que ver con partido político alguno.