Aumentan a 45 los contagios en Eagle Pass

Escuchar Nota

Eagle Pass, Texas.- De los 132 exámenes para Coronavirus practicados el sábado por la Guardia Nacional, 4 dieron positivo y ahora son 45 las personas contagiadas en esta frontera.



El doctor Victoriano Valdés, el juez del condado David Saucedo y el Mayor Luis Sifuentes dieron a conocer que coincidieron en señalar que también son 12 quienes se han recuperado lo que significa existan 33 activos y en resguardo domiciliario.



Hasta ahora son 905 personas las que se han practicado la prueba de las cuales 677 dieron negativos mientras que 183 están pendientes.



Dentro del monitoreo que hace la autoridad medica han descubierto que muchas de las personas que cumplen las dos semanas de cuarentena, al practicarle la prueba otra vez, siguen dando positivo por lo que se les extiende su confinamiento.



Hablaron de un caso en particular de un individuo que luego de su ciclo de reclusión domiciliario dos veces que se sometió al test,

sigue con el contagio.



Hicieron la advertencia de que es posible haya mas personas con virus pero no lo saben y es probable que no acceda a las restricciones y pueda ser causa de contagio en la comunidad.



Quédate en casa!. Advirtieron.