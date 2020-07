Aumentan casos de coronavirus en Arteaga

Escuchar Nota

“La verdad es que en nuestro municipio vamos creciendo, ya llevamos 13 contagios y un deceso, entonces no queremos que esto siga”, expresó.



“No se puede abrir, se va a abrir en su momento, no sabemos cuándo. Ya fueron al Congreso, ya lo platiqué con Jaime Bueno (diputado) y ellos están respetando las decisiones de nuestro Cabildo, de nuestro Municipio y el gobernador también entiende que si reabrimos la Alameda en estos momentos podríamos hacer un contagio masivo, entonces cuando se pueda abrir”.Aclaró que, en su momento, se analizó la posibilidad de instalar los puestos a los costados de la carretera 57, sin embargo, se llegó a la conclusión de que no sería viable y el proyecto no se concretó.“Fue la opción que les pudimos dar, pero desde el inicio se vio que no era posible”.Añadió que no hay como para repartir dinero, pero el Gobierno del Estado y el Municipio entregarán apoyos alimentarios para los aproximadamente 400 comerciantes que cada domingo se instalaban en la Alameda. Casi el 60% de los comerciantes son de Arteaga y el resto de Saltillo.