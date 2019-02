Aumentan casos de miopía infantil por el uso de pantallas

En la actualidad vivimos en un mundo totalmente digital en el que se depende de computadoras, celulares y tabletas, incluso los padres entretienen a sus hijos con estos aparatos, lo que genera problemas ópticos.“El fabricante en cuanto se va descubriendo, van tratando de mejorar (el producto), para hacer menos daños, pero el problema no son los aparatos, si no el tiempo excesivo que estamos frente a las pantallas”, afirmó Jorge Granados Soto, médico cirujano oftalmólogo.La miopía ha ido en aumento en el ámbito mundial y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se debe al uso frecuente de las pantallas y la falta de luz natural.Se estima que una de cada dos personas tendrá miopía en el 2050; entre los síntomas más comunes se encuentra la irritación de ojos, fatiga visual y dolores de cabeza.Jorge Granados explicó que la miopía “es un problema visual producido por una asimetría en los tamaños del ojo". Las personas que la padecen no ven con nitidez los objetos lejanos, pero los objetos cercanos los ven claros, enfatizó.Detacó que este problema puede ser hereditario o se puede desarrollar principalmente entre los jóvenes de 17 a 35 años, sin embargo, podría ser aún mayor y a más temprana edad en las siguientes generaciones.Conforme pasa el tiempo, enfatizó el experto, la miopía va en aumento y es recomendable “descansar de 15 a 20 minutos por cada hora frente al monitor de la computadora, lubricar los ojos constantemente, disminuir los tiempos de exposición de la luz y visitar anualmente al oftalmólogo”, indicó Gradados.La miopía puede corregiser con lentes, depende el aumento requerido, se pueden usar lentes de contacto y, en casos extremos o por comodidad, pueden recurrir a la cirugía refractiva láser o la operación para la implantación de una lente intraocular.