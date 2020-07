Aumentan contagios en clínica del ISSSTE Saltillo

Escuchar Nota

“Incluso, en los permisos médicos no aparece que la incapacidad es por SARS-CoV2, sino que solo dice enfermedad general, como si la dirección tratara de ocultar los casos”, comentó uno de los doctores contagiados.

Tres nuevos, se presentaron en las últimas horas, con lo que suman 24 infectados.Entre los nuevos contagios confirmados está una de las enfermeras que atendió a la mujer de 72 años que falleció la semana pasada en el hospital por coronavirus, deceso que dio a conocer la propia directora de la clínica, Hilda Luna Castillo.Sin embargo, personal médico se ha mostrado molesto porque la mujer de la tercera edad que murió por complicaciones del virus no estaba identificada como paciente Covid, por falta de pruebas, por lo que el personal que la atendió ha resultado contagiado.Además de la enfermera, los infectados son unaEntre las quejas de los médicos consultados se encuentra la secrecía con la que se manejan los casos, pues no se le informa a todo el personal sobre los casos de contagios.El personal infectado con coronavirus está aislado en su domicilio, no hay ninguno hospitalizado.Apenas la semana pasada, se confirmaron siete casos de coronavirus entre el personal; ahora se suman 17 contagios más a la lista.