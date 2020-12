Aumentan contagios y gente en las calles de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Mientras que las autoridades sanitarias advierten sobre el repunte de coronavirus, con mayor número de contagios y muertes, a las familias parece no preocuparles las fúnebres estadísticas.



Una vez más, este sábado la multitud salió a las calles y en plan de diversión llenó bulevares y avenidas que llevan a las principales plazas comerciales.



El intenso tráfico no desalentó a los ansiosos consumidores, ávidos de darle fin al aguinaldo con la compra de regalos navideños, anticipándose a los días previos del 24 de diciembre, temporada de fin de año en que es imposible encontrar estacionamiento y el flujo vehicular avanza a paso de tortuga.



Zapaterías, tiendas de ropa y electrodomésticos acapararon las ventas y la aglomeración de personas. Familias enteras ignoraron las recomendaciones del sector salud que pide no relajar las medidas de autoprotección, de lo contrario será un fin de año más complicado para el personal sanitario que, impotente, observa la relajación imprudente de la movilidad social.



Por lo visto, el anuncio de los avances en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus lo interpretan como una abierta invitación a salir de compras y pasear en las aglomeradas plazas comerciales.