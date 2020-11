Aumentan contagios y también violaciones a protocolos en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Saltillo arranca la semana con 101 nuevos contagios de Covid-19, el 67.3% de ocupación hospitalaria y siete nuevos decesos, de los cuales cuatro ni siquiera estaban reportados a la Secretaría de Salud como pacientes infectados con el nuevo coronavirus.



Sin embargo, ante este panorama las fiestas no paran. Durante el fin de semana la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano clausuró siete restaurantes-bar y cantinas por violar los protocolos sanitarios, confirmó el titular del área, Andrés Garza Martínez.



En los mismos días, se reportaron a Protección Civil tres concentraciones de personas, dos resultaron ser fiestas a las que se les iniciaron procedimientos sancionatorios –de hasta 47 mil pesos–; más la reunión en el Parque Chapulín que se reportó en redes sociales.



Dicha concentración, por parte de integrantes de un club de autos modificados, fue disuelta de inmediato, no se identificó a un organizador; por lo que se determinó que no habrá multa, confirmó el director de Protección Civil y Bomberos, Alberto Neira Vielma.



Ambos directores municipales, encargados de los operativos de vigilancia Covid-19, coincidieron que, durante la semana que acaba de concluir, se registró mayor desobediencia que en ocasiones anteriores.



En las últimas semanas se ha hecho más énfasis en la revisión de restaurante-bar, cantinas y bares, ya que en esos giros en donde se concentran la mayor parte de denuncias sobre presuntas violaciones a las medidas sanitarias.



Cabe recordar que debido al incremento de contagios, así como del cupo hospitalario para pacientes de coronavirus, el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste activó el protocolo de contingencia hacia los establecimientos que más están dando problemas.



Personal municipal ha encontrado en los establecimientos a los clientes bailando, así como el lugar con música fuera de lo estipulado, e incluso por arriba del aforo permitido, entre otras irregularidades.



Se mantienen las restricciones sobre la capacidad limitada al 50%, seis comensales por mesa, sin servicio de barra, iluminación de animación, ni pista de baile, solo música ambiental.