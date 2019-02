Aumentan el ‘castigo’: más recortes

A unas horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que no se concretó acuerdo alguno con autoridades locales, el alcalde Manolo Jiménez dio a conocer que el año pasado se asignó por parte del Gobierno federal, para obra pública, más de 500 millones de pesos, pero para este año la nueva Administración no asignó un solo peso.Recordó que el Fortaseg se redujo en 12 millones de pesos, por lo que “con apoyo del Estado vamos a ir reajustando el presupuesto; vamos a completar los recursos que teníamos para seguridad, estamos revisando de dónde se podría tomar, reubicar el dinero”, apuntó.Reconoció que “no hubo la oportunidad de intercambiar tantas ideas o propuestas (con el Presidente) ni de aquí para allá ni allá para acá, fue una visita flash, de entrada por salida, solo tuvimos oportunidad de entregar al Gobierno federal el documento que preparamos para que conociera los 10 puntos más relevantes”.Entre recortes y ajustes, este año dejarán de llegar a Saltillo 522 millones de pesos de parte del Gobierno Federal. El alcalde Manolo Jiménez Salinas aseguró que se harán esfuerzos extraordinarios, con apoyo del Estado, para evitar que haya afectaciones a los programas prioritarios del Ayuntamiento.“Sí hubo un aumento en participaciones, pero eso representa alrededor de 30 millones de pesos, sin embargo, del Fortaseg nos quitaron 12 millones, asignaron cero pesos a obra pública en Saltillo, recordando que en 2018 fueron 500 millones bajita la mano; a lo que hay que restar los 40 millones de pesos en excedentes de participaciones; si usamos la matemática básica nos dan números negativos”, expuso.En cuanto a la intención de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponerle las inquietudes de los saltillenses, el Edil detalló: “No hubo la oportunidad de cambiar tantas ideas o propuestas ni de aquí para allá ni allá para acá, fue una visita flash, de entrada por salida, solo tuvimos oportunidad de entregar al Gobierno federal el documento que preparamos para que conociera los 10 puntos más relevantes”.Recordó que en el discurso del Presidente no ahondó en los intereses de Saltillo y de Coahuila, ya que se limitó a hablar solo del tema de seguridad y de la historia, no se aclararon puntos, dudas, temas que generan incertidumbre como los recursos para obra y seguridad que han sido recortados.“Con apoyo del Estado vamos a ir reajustando presupuesto, vamos a completar los recursos que teníamos para seguridad, estamos revisando dónde se podría tomar, reubicar el dinero”, apuntó.