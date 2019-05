Aumentan estímulo para la Magna a $2

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó este viernes el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a algunos combustible en el país desde este sábado y hasta el próximo viernes 10 de mayo.Para la gasolina menor a 92 octanos (tipo Magna), el estímulo fiscal será de 41.60%, mayor al de 41.43% aplicado en la semana que recién concluyó, lo que representará un ahorro de 2 pesos por litro para que el consumidor final sólo pague 2.80 pesos de IEPS por litro de este combustible, según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Por su parte, la gasolina mayor o igual a 92 octanos (tipo Premium) y combustibles no fósiles, la SHCP anunció un estímulo fiscal al IEPS de 18.57%, menor al 20.2% de la semana anterior, lo que representa 0.75 centavos menos, con lo que los consumidores pagarán 3.30 pesos de impuesto.Para el diésel, el estímulo fiscal será de 30.66% o 1.61 pesos por litro, mayor al subsidio de 29.28% vigente hasta este 3 de mayo, con lo que los conductores pagarán una cuota de 3.66 pesos.El objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el Gobierno.A inicios de marzo, la dependencia modificó el esquema con el que se fijaba el estímulo al IEPS, desvinculándolo de elementos que no permitían mejores precios al consumidor final.Desde el lunes 11 de marzo el esquema de determinación del estímulo considera los precios al mayoreo en lugar de los precios a los usuarios finales, es decir, se dejó fuera el componente de márgenes para los gasolineros para referencias anteriores.