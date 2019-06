Aumentan familias de padres solteros

El número de papás solteros creció 15 por ciento en cuatro años, por lo que en 2017 se reportaron 993 mil 935 hogares encabezados por varones con hijos y sin cónyuge, informó Milenio De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2014 había 858 mil 429 de esas familias; en 2015 la cifra bajó a 819 mil 841, pero en 2016 repuntó a 859 mil 852.Los datos revelan que el Estado de México es la principal entidad con este fenómeno, al reportar 160 mil 997 casos, seguido de Ciudad de México (97 mil 846), Jalisco (70 mil 857) y Veracruz (64 mil 657).Los estados con menos papás solteros son Baja California Sur (8 mil 150) Campeche (6 mil 328) y Colima (4 mil 592).Ante esta situación, en años recientes aumentaron los congresos locales que han legislado para que los varones sin cónyuge y con hijos accedan a programas sociales.Aunque la cifra jefas de familia en hogares monoparentales es mayor, sin duda que los hombres estén a cargo de los hijos es más común y aseguran que no es fácil.Óscar Hernández, tiene 42 años, y desde hace siete años es padre soltero con dos hijos y afirma que al principio fue muy difícil, pero es una situación a la que hay que sobreponerse.Es chofer de taxi de día y padre de tiempo completo desde 2012, cuando su esposa murió y se quedó a cargo de sus hijos: Diana, de 14 años, y Daniel, de 10.Comenta que ya se acostumbró a levantarse temprano, llevar a los niños a la escuela, trabajar, luego recoger al más chico, hacer de comer y esperar a la mayor. “Les ayudo con las tareas y si hay tiempo vemos una película”.Cree que la falta de apoyo es lo más difícil, las preocupaciones por los gastos y el desgaste de ser dos figuras parentales; “pero cariño que me dan mis niños me hace sentir que no es pesado”.