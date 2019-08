Aumentan feminicidios en Coahuila: Torres Cofiño

Saltillo, Coah.- Los feminicidios van en aumento en Coahuila; el año pasado se registraron 12 y ahora, en 8 meses, van 20 casos, y a estos se suman las tentativas de feminicidio.



Marcelo de Jesús Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, señaló que se presenta un fenómeno en el mundo, en México y en Coahuila no se había previsto.



“Tan solo en 2018, se registraron 12 casos. Ahora, en tan solo 8 meses, esta cifra llega a los 20 casos, son cifras oficiales de la propia Fiscalía General, y esto es lamentable, porque significa un incremento de 58%. No necesitamos ni que sean 20, una sola víctima, justifica el que pongamos especial atención”.



“Esto es verdaderamente grave, el hecho que acabamos de ver, cada vez se recrudece más, cada vez vemos estas imágenes que lastiman a cualquier sociedad, quien no se sienta ofendido, es inhumano, esto tiene que ser castigado”.



Por ahora, el Artículo 188 del Código Penal castiga hasta con 50 años de prisión el feminicidio.



“Si hay necesidad de incrementar las penas, vamos a ser los primeros en hacerlo. En este Congreso hemos trabajado de puertas abiertas, hemos escuchado como nunca en la historia del Congreso, las distintas posturas de grupos, de activistas, de feministas, donde hemos atendido y hecho realidad sus propias inquietudes y se han traducido en iniciativas suscritas por los 25 diputados”.



Agregó que el tema de los feminicidios ya lo trató personalmente con el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís.



“Estamos en la misma ruta. Esto no es de partidos, de posturas, esto requiere seriedad, objetividad, no politiquería, tenemos un problema verdaderamente grave que tenemos que atender… las mujeres tienen miedo de andar en la calle, tienen miedo ante la amenaza que representa el machismo, entre otras cosas”.



Torres Cofiño anticipó que en el análisis del Presupuesto de Egresos 2020, gestionarán incrementar el recurso para los centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, a fin de reforzar sus programas de protección a este sector poblacional.



“Requerimos también fomentar la cultura de la denuncia porque, tristemente, muchos de estos casos, donde se es víctima, no se denuncia por el mismo temor y para ello requerimos mayor capacitación de las autoridades; si se requieren más recursos, no podemos escatimar en un tema tan sensible como es la violencia de género, el feminicidio”, expresó.