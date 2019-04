Aumentan lesiones contra mujeres en Jalisco

Las lesiones contra mujeres son también un indicador de la incidencia de violencia de género. En Jalisco, 12 son víctimas de este delito cada día y la Entidad ocupa el tercer sitio en el país, debajo del Estado de México y Guanajuato.De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer trimestre del año se registraron mil 134 casos. Sin embargo, en el mismo periodo de 2018 se reportaron mil 091.A nivel nacional, el panorama es más grave, ya que hubo 15 mil 386 registros, 14% más que en los primeros tres meses de 2018.Que se conozca el incremento en lesiones dolosas “refleja el aumento de la violencia contra las mujeres en el país y en el Estado. Hace un año hablábamos de que mataban siete mujeres cada día, ahora son 10 ”, aseguró Alejandra Cartagena, quien es coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).Este medio publicó que, en el mismo lapso, los homicidios dolosos de mujeres se duplicaron: en la actualidad suman 66 y anteriormente se contabilizaron 32. Además, la autoridad no ha logrado disminuir ni un sólo feminicidio: en ambos periodos hubo 11.En el Estado, 31 mujeres llaman diariamente al 911 para solicitar ayuda por violencia.El jueves, Vanesa Gaytán fue asesinada por su pareja afuera de Casa Jalisco, pese a que había solicitado apoyo a la Fiscalía estatal y contaba con una orden de protección.La mujer intentó pedir ayuda a los guardias que vigilaban la residencia oficial del gobernador, pero su agresor la atropelló y después la acuchilló hasta matarla.Vanesa fue velada ayer. Organizaciones civiles se concentrarán hoy a las 19:00 horas en el lugar de la tragedia para honrar su memoria y la de todas las mujeres asesinadas.Las autoridades estatales y municipales incurrieron en omisiones para garantizar las medidas de protección a Vanesa Gaytán Ochoa. Por eso se les debe atribuir su feminicidio, manifestaron el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y el Colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios.“El feminicidio de Vanesa Gaytán Ocho, ocurrido el pasado jueves 25 de abril en las puertas de Casa Jalisco, es totalmente inadmisible y refleja a la perfección lo que ocurre en el Estado cuando una mujer es violentada: La impunidad cobijará al agresor y ella se encontrará en la mayor de las vulnerabilidades, su vida estará en peligro ante la inoperancia de las autoridades”, detallaron en un comunicado. Las agrupaciones señalaron que desde hace más de 10 años han advertido sobre la falta de políticas públicas para la prevención de las violencias y la ineficacia de las órdenes de protección.Además, advirtieron la falta de perspectiva de género en los dichos de funcionarios como el fiscal, Gerardo Octavio Solís, la directora General de Delitos Cometidos contra Mujeres, Rosalina de la Rosa Rosas, la secretaria de Igualdad, Fela Pelayo, y el gobernador, Enrique Alfaro.“Las declaraciones del gobernador también revictimizan al responsabilizar a Vanesa por la relación que vivía con el agresor. Evidencia un desconocimiento pleno del círculo de violencia que viven las mujeres y elude la responsabilidad del Estado al responsabilizarlas a ellas por continuar en una relación violenta”.También condenaron la filtración del video del feminicidio, pues se revictimiza más a Vanesa y a su familia. “Traslada la responsabilidad en el agresor como único responsable del feminicidio”.Exigieron que este caso sea el inicio de la reestructuración del sistema de justicia que atiende la violencia de género.“A Vanesa no la mató sólo el marido, sino todos los funcionarios ineptos que no procuraron su atención ni seguridad”.