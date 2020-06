Aumentan los casos de Covid en Del Río

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- En sólo dos días se registraron tres casos más de Covid-19 en Val Verde que fueron confirmados por la autoridad de Salud de esta población, quien dijo a los representantes de esta frontera que se tienen 11 personas infectadas actualmente.



Los primeros dos casos se registraron el viernes, el primero un joven que sigue bajo investigación debido a que estaba de visita en esta población, pero cuando acudió a realizarse la prueba de coronavirus dio una dirección de Val Verde. Al salir positivos los resultados, dijo que él no radica en esta frontera y que estaría regresando a su hogar, por lo que se dio parte a las autoridades correspondientes.



El Departamento de Salud del Estado registró a este paciente como residente de Val Verde, a pesar de que no se encuentra en esta población.



El segundo caso confirmado fue reportado el mismo viernes por la tarde tanto al hospital local como también a las autoridades del municipio y del condado, ya que se trataba de una residente local quien dijo haber hecho un viaje fuera del país, por lo que se cree que fue donde se contagió.



El tercer caso fue reportado ayer por la mañana, pero no se proporcionó información sobre el paciente, sólo que también se trata de una persona que realizó viajes internacionales donde se contagió. Actualmente los dos pacientes locales se encuentran en cuarentena en sus domicilios.



Hasta ayer se tenían 25 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 14 ya fueron dados de alta por haberse recuperado en su totalidad, por lo que sólo se tienen 11 pacientes infectados, de los cuales 10 sí son residentes de esta frontera.