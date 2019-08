Aumentan muertes por cirugías de aumentos de glúteos

Muchas veces, no estamos conformes con nuestros cuerpos, por eso buscamos alternativas para mejorar y hacernos sentir mejor con cualquier cambio estético que nuestro cuerpo requiera, pero en ocasiones, olvidamos los riesgos que esto cambios nos pueden traer.Por eso, asociaciones de cirugías pláticas de diversas partes del mundo dieron a conocer su preocupación sobre el aumento en muertes asociadas a los procedimientos de injertos de grasa en los glúteos, un procedimiento estético que ha cobrado mucha popularidad últimamente.Cabe resaltar que dicho técnica creció un 25 por cierto durante el año 2017 y un 19 por cierto para el 2018, ya que su crecimiento mundial fue del 12 por ciento a finales del año pasado.Tan solo en Florida este procedimiento ha cobrado la vida de 13 pacientes, según un informe de la Sociedad Argentina de Cirugías Plásticas, Estética y Reparadora (Sacper).Por eso el director de comunicación de la Sacper Jorge Pedro, hizo la aclaración sobre que la técnica es peligrosa en manos de especialistas que no la conocen y la realizan en sus propios consultorios con anestesia local.‘Al inyectar grasa autóloga u otras sustancias en el glúteo pero a nivel profundo, debajo de la fascia del músculo glúteo mayor se puede aplicar la inyección del material directamente en los vasos glúteos produciendo una embolia pulmonar o la muerte del paciente’.Asimismo, la asociación llamó la atención a la población y autoridades sanitarias para resolver este problema.Cabe mencionar que los expertos señalan que la popularidad de esta cirugía ha hecho que centros no regulados la ofrezcan sin contar con los conocimientos ni los instrumentos necesarios poniendo en riesgo la vida de las personas.