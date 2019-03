Aumentan policías consignados por robo, extorsión y secuestro

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Jesús Orta Martínez, dio a conocer que hay varios policías que han sido consignados por robo, extorsión y secuestro.Tras su reunión de trabajo con diputados locales, el funcionario reveló que a 100 días de la entrada de la nueva administración, hay policías que han cometido delitos y reveló que el número sigue en aumento."Tenemos mucha actividad en Asuntos Internos, están muy activos con operativos sorpresa y atendiendo quejas de policías que están actuando mal, de manera que seguimos casos, se siguen acumulando", detalló el funcionario capitalino."Las principales faltas son llevar a cabo actividades para las cuales no tienen atribuciones, por ejemplo establecer retenes donde de manera ilegal están deteniendo vehículos y extorsionando. Al final todo cae en la extorsión, pero también hay policías que han estado robando, secuestrando, y mucho abuso de autoridad”, dijo.Orta Martínez detalló que los uniformados tienen prohibido pedir dinero a la ciudadanía por la cuestión de seguridad, establecer retenes que no estén autorizados, así como ejercer atribuciones que no están conferidas por el Reglamento de la Policía.Destacó que a través del área de Asuntos Internos se supervisa a los uniformados, “desde las fatigas de la policía en los cuarteles, pues hay corrupción”."Pasaban lista, y faltaron por ejemplo dos elementos y resulta que administrativo decía que si habían estado porque pagaron la cuota y ahora lo evitamos al auditar esas fatigas con Asuntos Internos. Tenemos a 400 elementos trabajando en ello y acabo de asignar 50 más, para mí es un área que estamos reforzando”, señaló.El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) en la capital del país dio a conocer que en julio próximo entrarán en funciones mil 500 patrullas nuevas que se sumarán a las 500 de modelo reciente que ya existen."El resto las daremos de baja porque están siniestradas o ya no ruedan y que hay que meterlas al taller; son dos mil patrullas, mil moto patrullas, mil bicicletas eléctricas y mil 500 bicicletas convencionales, más grúas, camiones y vehículos tácticos”, precisó.Dijo además que será hasta diciembre próximo cuando comience a cambiar la percepción en materia de seguridad entre los capitalinos, al verse los resultados de las estrategias en la materia."Desde que llegamos se han incorporado tres mil 500 elementos y este fin de semana se gradúan otros 300, los cuales se incorporaran a los cuadrantes y así nos vamos a ir, pues la proyección es de seis mil 500 a siete mil para diciembre y terminar con los otros dos mil 500 que nos faltan en el primer trimestre del 2020”, indicó.El funcionario capitalino adelantó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará al Congreso local una iniciativa para modernizar la Ley de Seguridad Ciudadana, con la intención de incorporarle una visión de largo plazo."La iniciativa que la doctora Sheinbaum va a someter a consideración del Congreso es un proyecto muy básico, es decir, trae lo indispensable, pero es la oportunidad de incorporarle una modernización integral”, destacó.De acuerdo con el funcionario, la iniciativa es una oportunidad de modernizar la ley que nos regula y que hoy está muy desactualizada."Lo que tiene por objeto es regular la función de seguridad pública en la ciudad; se enviará la próxima semana por parte del consejero jurídico de la doctora Sheinbaum; el proyecto está listo”, concluyó.