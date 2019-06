Aumentan secuestros en Michoacán

Autoridades estatales reconocieron un incremento en el número de secuestros registrados en Michoacán. Explicaron que aunque no ha sido un aumento dramático, sí se presentan dos o tres delitos de este tipo más por mes.En rueda de prensa, el gobernador Silvano Aureoles señaló que el crecimiento es perceptible desde inicios del presente año y coincide con la lucha que se emprendió en contra del robo de hidrocarburos.Por ello, no descartó que personas que se dedicaban al huachicoleo hayan pasado a formar células dedicadas al secuestro.Aunque el mandatario estatal no dio cifras sobre el número de plagios registrados hasta el momento y su comparativa con el año pasado para poder establecer el incremento, aseguró que el aumento ha sido “muy notorio”.“Sí se incrementaron dos o tres casos por mes, después de todas las acciones de combate que se implementaron por el robo de combustible y que representaba una fuente importante de recursos para el crimen”, dijo.Señalo que el fenómeno se recrudeció de manera especial en zonas como las de Uruapan y Zamora, que son las que mayor movimiento económico tienen en la entidad.Cabe hacer mención que en Michoacán se encuentran 32 kilómetros de ductos que al arranque de la estrategia de combate al huachicoleo fueron cerrados, debido a la gran cantidad de tomas clandestinas que registraban en municipios como Cuitzeo y Tarímbaro, principalmente.