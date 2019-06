Aumentan trámites de permisos laborales para menores

Durante estas semanas el número de expediciones de permisos laborales para menores han ido en aumento, principalmente por la entrada del periodo vacacional de verano, así indicó Cristina Rueda Rebeles, jefa de inspectores de la Secretaría del Trabajo.La titular mencionó que dependiendo del caso hay algunos requisitos a cumplir para realizar este trámite como por ejemplo una constancia de estudios para los menores de 15 años."Recordemos que las cartas de menores no tienen ningún costo y que ahora los jóvenes de 16 y 17 años pueden venir a tramitar su carta solos para no quitar un día de trabajo a los padres; por lo que no hay excusa para que no tengan este documento", explicó Rueda Rebeles.Por último, manifestó que tanto empresas como menores con deseos de trabajar; aún están a buen tiempo para expedir dicho papel antes de que esta dependencia cierre temporalmente sus oficinas por periodo vacacional.