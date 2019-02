Aumentarán $400 cuotas en guarderías

Las cuotas de corresponsabilidad en las estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar aumentarán cerca de 400 pesos.Dichas cantidades se pagaban adicionales al subsidio que recibían las estancias para cubrir el tiempo extra de los niños en las guarderías o los servicios adicionales que brindaban como clases de inglés, que iban desde los cero pesos, como en el caso de las guarderías rurales, hasta los mil 200 pesos.Esto luego de que la entrega directa de apoyos a madres trabajadoras se hiciera oficial, pues el Gobierno federal brindará un apoyo bimestral de mil 600 pesos por niño o 3 mil 600 para niños con discapacidad, sin intermediarios.“Apenas estamos acordando con los papás para llegar a un buen acuerdo, de tal manera que no dejemos de brindarles el servicio y que nos convenga a nosotros”, comentó Pedro Valdés, responsable de la estancia Instituto Bilingüe Valri, en representación de la Red de Estancias Infantiles en Saltillo.Aseguró que durante enero y febrero dichas cuotas no se elevaron pese a no recibir los subsidios de la dependencia por solidaridad a los padres, sin embargo, sí hay necesidad de incrementarlas, pues los recursos ya no serán los mismos.Señaló que aunque considera que este sistema será más transparente, pero al final de cuentas, dijo, por historial sabemos que las madres pagarán con eso gastos inmediatos, la luz, el agua, la comida y después la escuela, e incluso si los papás no tienen institución ocuparán el dinero para lo que ellos quieran, agregó.“Nos queda hacer acuerdos con los papás, ya sea que hagamos loterías, actividades extra para que la institución no caiga ni las instalaciones se vean afectadas, porque de algún modo parte de ese dinero era destinado para arreglar las salas, comprar juegos y ofrecer el mejor servicio a los niños”, concluyó el responsable de la estancia.