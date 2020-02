Aumentaría Sec presupuesto a Pecda

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Sobre el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda), que no ha liberado su convocatoria desde el 2018, Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, apuntó que el desfase de lanzamiento obedece a la espera de presupuestos, ya que se busca que el Estado tenga más participación.



Eso con el interés de ofrecer mayor número de becas.



“Nuestra idea es subir la inversión. Este año por parte del Estado fue de un millón, más un millón y cachito que fue lo que puso la Federación. Ahora nosotros queremos poner un millón 500 para que sean unos 3 millones, aproximadamente. Fueron 2 millones 200 lo que tuvimos en el Pecda de este año. Ahorita estamos en bajar presupuestos y ver cómo vamos a estar para aumentar la participación por parte del Estado para aumentar el número de becas”.



Además desde el cierre de la librería Educal en 2018, Saltillo solo posee dos: Iztacc-íhuatl y la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) Carlos Monsiváis.



El FCE, bajo la dirección de Paco Ignacio Taibo II, ha buscado fusionar ambas redes de librerías a nivel federal para tener un mayor control. La fusión, según ha apuntado Taibo a medios nacionales, se encuentra cercana.



Es por esas decisiones federales que la Educal saltillense no tiene un destino fijo. Al preguntársele sobre el tema a García Camil, señaló que “no se podría contestar hasta que la misma Educal sepa qué futuro va a tener. En la reunión nacional (de secretarías de cultura) fue un tema que se trató. Las librerías Educal casi tendían a desaparecer y se iba a fusionar todo con el Fondo de Cultura”.



La interrogante no se respondió, pues Taibo no participó en la junta organizada en la ciudad el año pasado.



García Camil también detalló que se intentó abrir la librería nuevamente en alguno de los espacios culturales de la localidad, lo cual incluyó el lugar en el que se localizó originalmente, la ahora Academia Interamericana de Derechos Humanos.



“Eso es algo que todavía no podemos resolver hasta que se nos diga cómo va a quedar Educal, (y venga) desde el Fondo, que va a controlar prácticamente todo lo que tiene que ver con publicaciones y librerías. Ya que nos pasen exactamente cómo va a estar el tema dentro de la Secretaría (de Cultura federal), podremos bajarlo”, apuntó.