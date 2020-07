Aumento en contagios no permite avanzar a Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El alza de casos de contagios por coronavirus, así como la ocupación hospitalaria en ascenso, está deteniendo la recuperación económica de la región, comentó Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía de Coahuila.



Con cada día la región se acerca más al 60% de ocupación hospitalaria, con lo que entrarían más restricciones a los establecimientos de la localidad.



La semana arrancó con 114 personas hospitalizadas en Saltillo, que representa un 51.8% de la ocupación de las camas Covid.



“Si llegamos al 60% va a haber medidas restrictivas. En el Subcomité Técnico fuimos muy conscientes de lo que se iba abriendo, por ejemplo, ahorita los domingos no hay comercios abiertos.



“Si esto sigue creciendo se pueden tomar medidas como en Nuevo León y Tamaulipas, donde no hay comercio los fines de semana, y no queremos llegar a eso, y para no llegar a eso requerimos el apoyo de todos”, dijo.



El funcionario estatal destacó que aún hay mucha gente en la calle sin cubrebocas, realizando fiestas o realizando actividades no esenciales; desestimando los esfuerzos para reducir los contagios.