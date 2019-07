Aumento en salarios, más problemas que beneficios

Uno de los temas que se ofrecieron a los fronterizos como un beneficio único para la zona fue el aumento del salario mínimo al doble, situación que entró en vigor desde enero pasado y que a la fecha ha generado más problemas que beneficios al sector empresarial.El mínimo en la frontera norte es de 176.72 pesos diarios, disposición que empresarios de la región acataron esperando una detonación económica, dijo Rogelio González Alcocer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez.“La homologación del IVA detonaría el consumo local y eso permitiría sostener mejores salarios y prestaciones, sin embargo el comercio ha tenido un efecto contrario y de incertidumbre apuntando ya hacia una recesión. Los salarios han aumentado, también las prestaciones sociales y el costo de operación de las empresas sin que éstas aumenten sus ventas”, declaró.Pedro Chavira, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Juárez, afirmó que algunas empresas movieron operaciones de manufactura, por lo que aquí se perdieron cerca de 4 mil empleos como consecuencia de las nuevas disposiciones fiscales.“A nosotros como industria sí nos afectó porque no hemos visto que los beneficios prometidos se hayan cumplido, seguimos facturando al 16% en lugar del 8%. No vemos los beneficios, salvo lo de la gasolina, que no está totalmente homologada a como está en Estados Unidos, pero está cerca”, dijo.