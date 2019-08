Aun con carencias, bomberos de NL luchan contra incendios

En HEB y Mi Tienda del Ahorro, ¡Di si al redondeo!



Ser bombero es un oficio en la cual se arriesga la vida para tratar de salvar la de otras personas (o animales), sin embargo, es una labor que realizan a pesar de graves carencias, ya que a veces se quedan hasta sin agua en los incendios, principal elemento para poder hacer su trabajo.Aunque muchos de ellos son voluntarios o están ahí sin recibir una remuneración, los apagafuegos hacen de la mejor manera su trabajo, pero muchas veces con las carencias que tienen no es posible realizarlo al 100 por ciento.Luis Armando Cazares, perteneciente a los, mencionó aque el agua es algo que siempre falta o se acaba al momento de acudir a un siniestro."Nos ha tocado que vamos a un incendio y se nos termina el agua... al momento que vemos que no alcanza el agua, pedimos apoyo a la unidad que tenemos de reserva o a otras dependencias, dado el caso que se salga de control o no se complete", mencionó Cazares.Un bombero de la estación ubicada en la avenida Constitución, también relató que los vehículos con los que cuentan ya tienen años de uso y aun así siguen haciendo su trabajo."Las unidades no son nuevas y nos mantenemos en constante operación, necesitamos equipo de aire, entre otras cosas, pero trabajamos con mucha pasión y vocación", mencionó Elton Jovani Banda, bombero de esta corporación.El director del Patronato de Bomberos, Alejandro Zúñiga, también señaló que hace falta equipo para diversas actividades que se hacen al momento de acudir a un incendio."Necesitamos renovar la flota vehicular, equipos de tecnología, cámaras infrarrojo para poder ver en medio del humo, pero son aparatos caros y nosotros no somos de gobierno, somos un patronato, gobierno aporta pero no tenemos el recurso suficiente para adquirir lo que necesitamos", explicó.Las faltas en las diferentes corporaciones de bomberos se deben a que ellos sólo reciben diferentes donativos de empresas, asociaciones civiles y de ciudadanos, mencionó Sergio Aguiano, director de laPor otra parte, a veces existen impedimentos que los mismos elementos de auxilio no pueden controlar o no son directamente su responsabilidad: como se ha mencionado anteriormente, algunos edificios dentro de la zona metropolitana no cuentan con las adecuaciones para que en caso de un incendio en los pisos más altos, los bomberos puedan subir sin ningún problema a controlar el fuego.Son alrededor de 50 edificios de más de 100 metros de altura en los cuales se ubican oficinas, comercios y departamentos en los cuales laboran y habitan personas que en caso de un incendio podrían correr peligro debido a la falta de adecuaciones para una contingencia de este tipo.El trabajo de los bomberos no es algo fácil, sin embargo, ellos comentan que lo hacen por vocación y por la satisfacción de salvar la vida de otro ser humano.