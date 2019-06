Aún falta para el T-MEC: economista

Aunque el Senado ya ratificó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el entorno político en EU podría llegar a retrasar aún más la puesta en marcha del nuevo acuerdo comercial, consideró el economista Antonio Serrano Camarena.Estados Unidos tiene hasta el 31 de julio para hacer lo propio (avalar el acuerdo en el Congreso), porque luego viene el receso en el Senado y en agosto, cuando regresa con agenda completa, el proceso se vería contaminado por las campañas políticas.El experto estimó que si la firma se alarga de esa fecha, podría postergarse incluso hasta finales de 2020 e incluso hasta 2022.“Todavía falta mucho, el hecho que lo haya firmado el Senado mexicano no sirve de nada… Estoy en Canadá y acá ni siquiera es un tema importante, no tiene ninguna prisa de meterse en esta negociación.“Hay que asumir que, eventualmente, el Tratado se va a firmar… hay una gran incertidumbre derivada de la incapacidad del Presidente para mandar un mensaje claro sobre el crecimiento económico de México, no hay una claridad sobre el T-MEC y eso nos pega de doble forma, por eso México sí tiene prisa”, expresó Antonio Serrano.