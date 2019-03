El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aún no se ha terminado de limpiar todo el gobierno, y todavía hay algunos "malandrines" que piensan que se van a quedar ahí enquistados y van a seguir haciendo sus travesuras, pero eso "ya se acabó".En el marco de la entrega de ‘Tandas para el Bienestar’, el presidente ofreció revisar aumentos "desmedidos" en las tarifas eléctricas en la entidad, sobre todo en algunos municipios del norte, y aceptó mantener "como era antes" un subsidio para el verano.Queremos que se cumpla el compromiso que hicimos de que no iban a aumentar en términos reales, es decir más allá de la inflación, las gasolinas, el Diésel, el gas y la luz, y lo voy a cumplir", dijo.También llamó a actuar con responsabilidad y no pretender elevados aumentos que pudieran llegar a afectar a las empresas, ya que es necesario cuidar las fuentes de trabajo, “vamos a buscar que haya justicia, pero gradualmente para que de esta manera se consolide nuestro desarrollo”.Reconoció la coordinación con la gobernadora Claudia Pavlovich, quien le hizo la petición para mantener el subsidio especial para el verano y a lo que el mandatario respondió que continuará "como era antes".En el acto realizado en la Unidad Deportiva de la Universidad de Sonora, añadió que continuarán los trabajos de infraestructura en la entidad, como carreteras y presas, además de que seguirá el plan de apoyo para el desarrollo urbano, al que se destinará 550 millones de pesos para San Luis Río Colorado y lo mismo para Nogales.Destacó, acompañado también por la titular de Economía, Graciela Márquez Colin, que continúa el programa de impulso a la franja fronteriza como ha sido con la reducción de los impuestos sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), así como con la baja en el precio de los combustibles y el aumento al salario de los trabajadores.López Obrador reconoció que aún existen grandes y graves problemas nacionales, toda vez que el gobierno no estaba hecho ni tenía como propósito beneficiar al pueblo, sino que “estaba convertido en un facilitador para el robo, para el saqueo de unos cuantos”.De esta manera se fueron acumulando las demandas de todo tipo en todo el país, por lo que enfatizó: “vengo a decirles que vamos a atender todas esas demandas, nada más les pido que comprendan que no lo podemos hacer todo de la noche a la mañana”.Reiteró que el plan de esta administración es terminar con la corrupción y con la impunidad para sacar al pueblo de la pobreza, y que haya paz y tranquilidad en el país.Ante algunos abucheos que se escucharon al nombrar a la gobernadora, reiteró su llamado a la unidad ya que el tiempo de campaña quedó atrás, y si se trata de partidos “yo les propongo que todos juntos militemos en el mejor partido: México”.